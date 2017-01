7 maggio 2014 Laetitia Casta, con Lorenzo fa sul serio e lo porta in Corsica in famiglia Vacanze con il nuovo fidanzato e i bambini avuti da Stefano Accorsi Tweet google 0 Invia ad un amico

11:48 - Si baciano romanticamente sdraiati sulla spiaggia, giocano insieme con i bambini di lei, fanno la spesa... Non è proprio una nuova famiglia, ma con Lorenzo Durante Laetitia Casta sembra far sul serio. I due si sono concessi una vacanza "impegnativa" in Corsica, nell'isola da dove proviene l'attrice. Un vero e proprio pegno d'amore della Marianne di Francia per il nuovo fidanzato.

Gli scatti di Vanity Fair ne sono la prova. Tra Laetitia e Lorenzo sembra tutto così perfetto. Al punto che lei lo ha voluto con sé nei suoi luoghi del cuore, quelli che per anni hanno accolto l'attrice francese con il suo ex Stefano Accorsi e i loro bambini, Orlando di 7 anni e Athena di 4. Cambio di scena adesso.



Stessa spiaggia (forse...) stesso mare, ma accanto a Laetitia c'è un altro uomo, Lorenzo Durante, tecnico cinematografico conosciuto sul set di "Una donna per amica", l'ultimo film di Giovanni Veronesi dove la Casta ha recitato insieme a Fabio De Luigi. Su di lui non si è mai sbilanciata, non lo fa ancora. Ma a Vanity dice: "Sono una donna che ha sofferto". Adesso forse è giunto il momento di chiudere definitivamente alcuni capitoli e cominciare a scriverne di nuovi. Lasciando indietro il passato.