Lacrime da vip: ecco perché piangono

11:53 - Anche i vip piangono. Qualcuno per motivi davvero seri, altri perché "vittime" di un eccesso di stress, altri ancora per fare "audience". Dalle lacrime di Mario Balotelli durante Milan-Napoli fino a quelle in diretta a "Verissimo" di Belen Rodriguez: il pianto diventa main stream. Per la gioia dei più romantici.

Voleva segnare per la figlia Pia e invece, sul risultato di 2-1 e a un quarto d'ora dalla fine, Balotelli è stato sostituito: così il calciatore ha cominciato a versare lacrime a dirotto. Lo stress del gioco e le emozioni fuori dal campo, dunque, hanno messo ko anche il "bad boy" del Milan. Jennifer Lopez, invece, è crollata durante l'eliminazione di uno dei concorrenti di "American Idol". Fare il giudice di un talent, nonostante il cachet da sballo, non protegge dagli effetti collaterali... Ne sa qualcosa anche Federica Pellegrini che si è commossa quando, durante la presentazione del Micam, ha ricordato il suo allenatore e mentore Alberto Castagnetti, scomparso nel 2009.



Beyoncé invece ha pianto durante l'ultima data del tour. A Lisbona la cantante non è riuscita a trattenere l'emozione ed è scoppiata in lacrime sul palco. "Accendete le luci, voglio che mi vedano - ha detto la moglie di Jay-Z, per nulla imbarazzata dall'emozione - Voglio che sappiano quanto mi sento fortunata". Anche Belen Rodriguez non è riescita a ricacciare indietro le lacrime quando, a Verissimo, Silvia Toffanin le ha chiesto di parlare del nonno, scomparso il giorno del suo matrimonio. L'argentina, occhi lucidi e faccia tiratissima, ha spiega di aver dedicato a lui il tango di Astor Piazzolla.



Infine, una commossa Angelina Jolie, ha ricordato le vittime della strage di Srebrenica insieme al ministro degli Esteri britannico, William Hague. Con il capo velato di nero l'attrice, in qualità di ambasciatrice dell’Onu, ha lasciato la cittadina visibilmente scossa dai racconti dei familiari delle vittime.