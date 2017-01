La settimana delle stelle

12:15 - La settimana ha visto come protagonista indiscussa Elisabetta Canalis, convolata a nozze con il chirurgo Brian Perri. Le foto del matrimonio pubblicate dal settimanale Chi hanno fatto sognare ad occhi aperti i più romantici: dalla location da sogno fino all'abito, morbido e sinuoso, indossato dall'ex velina per la messa. E non sono mancate le polemiche: Belen è stata accusata di essersi presentata decisamente troppo nuda e lei ha risposto per le rime... Intanto Elisabetta Gregoraci si spoglia e rimane chiappe al vento, Giuliana De Sio presenta il suo nuovo toyboy e Myriam Catania mostra una stellina decisamente intima al marito Luca Argentero...

LUNEDI' 15 SETTEMBRE



Elisabetta Canalis e Brian Perri si sono sposati



Claudia Galanti a pranzo fuori con Tommaso Buti ma... in incognito!



MARTEDI' 16 SETTEMBRE



Belen risponde a una ragazza che ha criticato il suo abito: "A te la zip non ti si chiude!"



Elisabetta Canalis, in bikini con Brian Perri dopo le nozze





MERCOLEDI' 17 SETTEMBRE



Elisabetta Canalis e Brian Perri, tutte le foto: dal "sì" in chiesa al party nel vigneto secolare



Elisabetta Gregoraci finisce l'estate... chiappe al vento!



GIOVEDI' 18 SETTEMBRE



Myriam Catania si spoglia per Luca Argentero



Giuliana De Sio, struccata, bellissima e innamorata

VENERDI' 19 SETTEMBRE



George Clooney e Amal Alamuddin, un matrimonio a sette stelle