La settimana delle stelle

08:00 - Seni esplosivi e... incontenibili, anche se siamo quasi alla fine dell'estate... Ne sa qualcosa Francesca Cipriani che fa il bagno seminuda. Stupisce, invece, Stefania Giannini, primo ministro della Repubblica a farsi beccare in déshabillé. A Marina di Massa anche Maria Elena Boschi che sfoggia un onorevole décolleté durante un cambio costume dal risvolto piccante... Ilary Blasi e Francesco Totti si divertono come due bambini nelle onde di Fregene, Martina Colombari e Billy Costacurta si dilettano in acrobazie sul lettino mentre Belen accetta la sfida di Marco Mengoni e si fa una doccia gelata...

LUNEDI' 18 AGOSTO



Gigi Buffon e Ilaria D'Amico, in Grecia è andata in scena la passione



Michelle Hunziler di nuovo incinta, ecco il pancino che lo proverebbe



MARTEDI' 19 AGOSTO>



Francesca Cipriani, topless esagerato



Stefania Giannini è il primo ministro in topless della Repubblica





MERCOLEDI' 20 AGOSTO



Martina Colombari brucia di passione per Billy



Ilary Blasi - Francesco Totti, giochi erotici sotto l'ultimo sole dell'estate



GIOVEDI' 21 AGOSTO



Maria Elena Boschi, che onorevole décolleté



Belen Rodriguez, doccia fredda per la SLA





VENERDI' 22 AGOSTO



Vip, balconcini di fine estate