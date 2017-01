La settimana delle stelle

08:00 - Inizio settimana bollente con lo spogliarello improvvisato di Federica Torti che, durante un cambio costume, ha messo ben in mostra il suo derrière. Claudia Gerini, invece, ha regalato un altro topless mozzafiato. Gigi Buffon e Ilaria D'Amico sono sempre più appassionati mentre Lapo, in vacanza con Marsica, ha "mostrato" tutta la sua attrazione per lei... Francesco Facchinetti ha annunciato che diventerà di nuovo papà mentre sembra sia tornato il sereno tra Laura Torrisi e Leonardo Pieraccioni. Innamoratissimi Raffaella Fico e Gianluca Tozzi così come Michelle Huniker e Trussardi. La svizzera sa bene come tenersi stretto l'imprenditore...

LUNEDI' 28 LUGLIO



Federica Torti, siparietto bollente al forte



Claudia Gerini, via il bikini resta in topless



MARTEDI' 29 LUGLIO



Francesco Facchinetti sarà di nuovo papà



Laura Torrisi e Leonardo Pieraccioni insieme





MERCOLEDI' 30 LUGLIO



Gigi Buffon e Ilaria D'Amico, che fuochi d'artificio a bordo



Marsica Fossati fa uscire Lapo Elkann dai boxer



GIOVEDI' 31 LUGLIO



Michelle attizza Tomaso sul lettino da spiaggia con pose maliziose



Raffaella Fico e Gianluca Tozzi, coccole bollenti in alto mare

VENERDI' 1 AGOSTO



Il Boa si "ritira", Melissa Satta si diverte con le amiche