La settimana delle stelle

08:00 - Settimana ad alto tasso erotico. Tra il bikini bombastico di Emma Marrone, i siparietti osé di Franck Ribéry e i topless esplosivi di alcune celebrities, gli scatti si sono fatti decisamente bollenti. Complici anche alcune foto di "Chi" che immortalano Elisabetta Canalis in Sardegna con Brian Perri e il sedere "scoperto" di Marica Pellegrinelli. Non mancano nemmeno gli Azzurri: la consolazione per la sconfitta post-Mondiale è in compagnia delle loro bellissime "metà"...

LUNEDI' 30 GIUGNO



Franck Ribéry sfila gli slip alla moglie Wahiba



Emma, irresistibile in bikini sulla spiaggia





MARTEDI' 1 LUGLIO



Gigi Buffon e Ilaria D'Amico, primo bacio



Elisabetta Canalis, topless esplosivo

MERCOLEDI' 2 LUGLIO



Alena Seredova e Deborah Roversi, la riscossa delle ex parte da Gallipoli



Elisabetta Canalis finisce chiappe al vento





GIOVEDI' 3 LUGLIO



Da Brigitta Boccoli a Sabrina Ferilli, il seno in spiaggia è protagonista



Marica Pellegrinelli resta chiappe al vento

VENERDI' 4 LUGLIO



Via dai Mondiali, gli azzurri vanno in vacanza