La settimana delle stelle

13:38 - Settimana all'insegna degli scatti bollenti tra la ginnastica senza veli di Naike Rivelli, le mamme vip che prendono il sole con bikini striminziti e Belen che prende il sole offrendo la sua prospettiva... migliore. Ritorna la coppia Buffon-Seredova anche se solo per la "pausa Mondiali". In vista dell'ultima, sfortunata, partita della Nazionale, Alena ha portato i bimbi a Recife per stare un po' con papà Gigi. Sabrina Ferilli tocca con mano il suo Cattaneo mente Carolina Marconi regala un topless davvero mozzafiato. Odore di fiori d'arancio, invece, in casa Satteng: Melissa e Kevin Prince potrebbero pronunciare il "sì" prima del previsto...

LUNEDI' 23 GIUGNO



Naike Rivelli appesa al soffitto... nuda



Mamme da spiaggia, corpi statuari in compagnia dei bambini





MARTEDI' 24 GIUGNO



Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, tutte le foto del sì



Belen Rodriguez: sole, lettino e lato B

MERCOLEDI' 25 GIUGNO



Gigi Buffon e Alena Seredova, pace ritrovata in nome dei Mondiali



Sabrina Ferilli, bikini mozzafiato e pose da sirena sul lungomare di Ischia





GIOVEDI' 26 GIUGNO



Carolina Marconi, per il suo Alessandro si mette in topless



Melissa Satta e Kevin Prince Boateng vanno di fretta, sposi il 19 luglio

VENERDI' 27 GIUGNO

Vip. meglio sole che... male accompagnate