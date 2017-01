La prima foto di Maddox Prince, bikini estivi e un divorzio ormai alle porte...

16:31 - Sembrava fosse tornato il sereno tra Alena Seredova e Gigi Buffon, invece... Stando ai rumors le carte per la separazione sono sempre più vicine. Matrimonio finito anche quello di Valeria Marini che si consola sulle spiagge di Ibiza sfoggiando un bikini niente male. Non è l'unica però: da Irina Shayk a Elena Santarelli, sono tante le vip che approfittano del sole per rifarsi la tintarella.



Primo ritratto di famiglia per i Satteng che posano insieme al piccolo Maddox regalando ai loro fan un quadretto social dolcissimo. Alessia Marcuzzi porta Paolo Calabresi Marconi a Londra ma, al rientro, lui fa gli occhi dolci a quella che pare essere solo un'amica: la spagnola Laura Barriales. Come la prenderà la regina del Gf?



L'amore? Si trova sul campo! Ne sanno qualcosa le coppie di sportivi che, tra un gioco e l'altro, sono diventate indivisibili, a partire dagli storici Steffi Graf e Andre Agassi fino ai più recenti Carolina Marcialis a Antonio Cassano. Anche Sarah Altobello, la "Belen pugliese", ha un debole per gli atleti dai fisici scolpiti e così posa come Moana Pozzi allo Stadio dei Marmi di Roma. Non temono confronti nemmeno le sorelle dei vip: da Sara Ventura a Cecilia Rodriguez, i geni sono una "questione di famiglia"...

LUNEDI' 28 APRILE



Maddox, prima foto in famiglia con mamma Melissa Satta e papà Kevin Prince Boateng



Da Alena Seredova ad Alessia Marcuzzi, ecco il primo bikini



MARTEDI' 29 APRILE



Sesso e sport, l'amore scatta sul campo



Sarah Altobello come Moana Pozzi tra le statue romane degli atleti

MERCOLEDI' 30 APRILE



Tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi spunta... Laura Barriales!



Gigi Buffon-Alena Seredova, dopo la crisi via alla separazione



GIOVEDI' 1 MAGGIO



Sorelle vip, altro che brutta copia

VENERDI' 2 MAGGIO



Valeria Marini, relax a Ibiza