La moglie di Antonio Nocerino fa... tris!

14:31 - Lontano dai riflettori il mondo delle wags, le mogli dei calciatori, è ricco di eventi e di uscite tra amiche. Ne sanno qualcosa Stefania Abbiati, Paola Bonera e Federica Nocerino, amiche anche fuori dagli spalti del Milan a San Siro. Proprio durante l'ultima uscita insieme Federica ha mostrato orgogliosa il suo pancino: la moglie del centrocampista aspetta il suo terzo bebè.

Invitate al brunch organizzato da Giorgia Matteucci per la presentazione della nuova collezione Chantecler in una boutique a Milano, le wags rossonere ne hanno approfittato per passare un po' di tempo insieme, tra chiacchiere e gioielli. La squadra del loro cuore non va benissimo, il campionato sembra più arduo del previsto e a casa sicuramente si respireranno i malumori dello spogliatoio: meglio uscire per una passeggiata tra amiche! Raggianti e sorridenti, hanno scattato le foto al pancino della collega: la bimba, che nascerà tra tre mesi, si chiamerà Beatrice. Lei e Nocerino sono sposati dal 2010 e hanno già due figli, Francesco e Cecilia. Il giocatore del Milan ha firmato il suo personale triplete!