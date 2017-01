17 marzo 2014 La dolce vita di Kate: bikini e topless sullo yacht e un bacio con un misterioso biondino La Moss prende la tintarella con alcuni amici a Saint Barts, nel Mar dei Caraibi Tweet google 0 Invia ad un amico

15:12 - La dolce vita di Kate Moss fa sognare ad occhi aperti. La top model e stilista britannica è stata infatti pizzicata, senza marito, sullo yacht dell'amico Philip Green, tycoon multimilionario e proprietario di Arcadia. La statuaria 40enne indossa un bikini nero e d'oro e se la chiacchiera con le amiche in topless. Ma non solo... tra gli scatti rubati spunta anche una foto che la scopre in atteggiamenti intimi con un misterioso biondino.

La Moss è stata invitata da sir Philip Green, proprietario anche della catena low cost Topshop, per festeggiare i 62 anni del magnate, che era con lei sul front row della sfilata di Topshop Unique, durante la London fashionweek (accanto a loro c'era anche la direttrice di Vogue America, Anna Wintour).