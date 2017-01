La Anderson nuda e sensuale per Purple

11:16 - Pamela Anderson come non la vedevate da tempo, posa nuda in maniera integrale per la rivista di moda Purple. Si lascia andare sdraiata sulla pelle di una chaise longue, poi abbraccia una coperta bianca in stile yedi, senza veli, senza filtri. Nell'ombra un unico raggio verticale le illumina il volto e la parte destra del corpo, si intravedono i seni e le sue curve. Poi ancora seduta come mamma l'ha fatta, stringe un tessuto nero, l'atmosfera si fa hot.

Sembra essere da sola nella sua stanza mentre si corteggia carnalmente. E poi ancora uno scatto mentre la Anderson si sveste. Il servizio fotografico in bianco e nero, all'attrice simbolo di Baywatch, dell'America spavalda, un po' volgare ed esagerata, è riuscito a mostrare il suo lato più sensuale, ammiccante, ma mai volgare. L'ex Playmate canadese è legata alla sua fisicità, spesso è incorsa in siparietti hot o ha fatto scalpore per le sue provocazioni sulla sessualità. Bisogna quindi dare merito al fotografo di Purple per essere riuscito a mostrare la Anderson senza scadere nella pornografia becera e facile.