Kim Kardashian, un selfie al lato B

09:16 - Per augurare un buon 2014 ai suoi followers, Kim Kardashian ha deciso di postare apposta per loro una foto in perfetto stile "selfie", come la moda del momento impone. Dopo aver immortalato la pancia piatta e il seno, strizzato a dovere in un toppino sportivo molto minimal, la starlette del reality tv regala ai fan una prospettiva ancora migliore: il suo prorompente lato B.

Insieme ad un'amica, anche lei decisamente formosa, la Kardashian mostra i frutti dell'allenamento post-gravidanza, periodo che l'aveva vista accumulare un po' di chili di troppo. Con la ritrovata forma fisica e l'immancabile smartphone appresso, la showgirl, compagna e futura sposa del rapper Kanye West, posta foto ammiccanti del suo corpo decisamente sensuale.



Curve abbondanti e sex-appeal da vendere, che sia in tenuta sportiva o con uno dei suoi abiti aderentissimi, Kim sa bene qual è il suo punto forte e ne fa un vanto. Il suo sedere, da sempre protagonista di scatti più o meno "velati", è sicuramente uno dei più apprezzati, soprattutto oltre oceano. E lei, civettuola, non esita a mostrarlo. Se chi ben comincia è già a metà dell'opera, quest'anno promette decisamente bene...