Kim Kardashian, laser sul seno

12:32 - Kim Kardashian stupisce ancora. Nella sua costante ricerca della perfezione estetica la ricca ereditiera americana mostra l'ultimo dei suoi "rimedi": il laser sul seno. In una recente puntata di "Keeping Up With the Kardashians", Kim si è recata in uno studio medico per rimuovere le smagliature post-gravidanza. "Cosa non si fa per la bellezza", ha sospirato la socialite.

Dopo aver assicurato il suo lato B per la modica cifra di circa 15 milioni di euro, Kim ha preferito iniziare a mettere al riparo anche il suo décolleté. La fidanzata, e presto sposa, di Kanye West ha un debole per i rimedi di bellezza costosi e dolorosi. A 29 si sottopose ad alcune punturine di botox, per scongiurare l'arrivo dei fatidici trenta, mentre poco tempo fa era stata la volta della "vampire facial", una maschera a base di sangue che serve a ringiovanire la pelle.



Insomma, la Kardashian non ci sta ad arrivare impreparata al suo matrimonio. Dopo i sedici carati che porta all'anulare, dono del rapper a seguito della dichiarazione pubblica nello stadio di baseball di San Francisco, Kim sta iniziando i preparativi per la cerimonia e la bellezza, come sempre, viene al primo posto. Le Kardashian lo sanno bene, l'immagine... è tutto!