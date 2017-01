Kim Kardashian, il seno sguscia fuori

13:15 - Le curve burrose, inguainata in un lungo abito azzurro Tiffany, molto attillato e dalla scollatura vertiginosa Kim Kardashian scalda il parterre della sfilata di Valentino alla Paris Fashion Week con uno scorcio del suo prosperoso décolleté. La socialite si piega e il seno quasi sguscia via.

Ma Kim non si è fermata lì. Alla Vogue Paris Foundation la sensuale e procace ereditiera, moglie di Kanye West, ha sfoggiato un altro abito osé, firmato questa volta Balmain: gonna aderentissima a stampa maculata, con spacco e cerniera posteriore, strettissima in vita e maglia a righe. Il tutto a sottolineare forme esplosive da sex bomb. In uno scatto da dietro, postato da Mario Testino sul suo profilo Instagram, è il leggendario lato B della prosperosa Kim a farla da padrone: "The unmistakable", l'impeccabile, cinguetta il fotografo. E Kim impeccabile in quanto a curve lo è davvero. Un po' meno in quanto a "pulizia". Sulle spalline del vestito firmato Tiffany i flash dei paparazzi non hanno potuto fare a meno di immortalare delle macchioline. Subito ignorate di fronte a cotanta generosità di seno!