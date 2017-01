Kevin Prince Boateng mette la foto del piccolo Maddox su Facebook

10:51 - Mamma Melissa Satta coccola il suo piccolo Maddox mentre papà Kevin Prince Boateng immortala tutto, in quello che è uno degli scatti più dolci della storia della "Satteng Family". Il visino del piccolo Boa, finalmente, appare sui social: una zazzera di capelli neri e una carnagione appena olivastra, il "baby" sembra assomigliare tutto all'ex velina che non perde occasione per riempirlo di baci.

Pizzicati appena qualche giorno fa a passeggio per le vie di Milano, mano nella mano e attentissimi a proteggere il loro Principino dai flash, la Satta e Boateng sembrano proprio una famiglia felice. Lei, quasi in perfetta forma e solo grazie a rimedi naturali , è radiosa mentre Kevin Prince, da bravo papà, spinge la carrozzina e si occupa del piccolo Maddox. La foto social ci voleva, soprattutto per accontentare i fan curiosi di vedere a chi assomigliasse di più...



Tutto come da copione, insomma, per quella che si prepara ad essere una delle happy family più paparazzate della prossima estate.