Kate Upton, bikini bianco e curve hot

12:45 - Kate Upton, bikini bianco e forme da capogiro, è più sexy che mai. Seno in bella vista e lato B seguito passo passo mentre si tuffa tra le onde di Miami, la modella americana è pronta a sedurre i suoi fan in diretta dal grande schermo. Protagonista, insieme a Cameron Diaz e Leslie Mann del film "The Other Women", la Upton promette siparietti ad alto tasso erotico...

La parte che interpreta, ça va sans dire, è quella della ragazza super sexy che si contende, anche se a sua insaputa, il cuore del donnaiolo Mark, interpretato da Nikolaj Coster-Waldau, già fidanzato di Carly (Cameron Diaz). Parte che le calza a pennello, visto i movimenti sensuali che regala la Upton che, si sa, ha un talento naturale quando si tratta di muovere le curve strizzandole in micro-bikini. Con un fisico così le scene al cardiopalma sono assicurate.



Corsetta sulla spiaggia, con tanto di primo piano sui movimenti del décolleté, inquadratura sul lato B che è sempre una garanzia e il gioco è fatto. Non c'è da stupirsi che la bionda californiana si sia guadagnata la copertina di Sport Illustred per ben tre volte...