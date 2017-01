13 giugno 2014 Kate Upton, 22 anni di prosperosità La modella festeggia il suo compleanno e si conferma una delle modelle più gettonate del fashion system... grazie alle sue forme abbondanti Tweet google 0 Invia ad un amico

12:53 - Con le sue misure da capogiro, 93-63-92, ha conquistato il fashion system, tra copertine e passerelle mondiali, ridefinendo le taglie e i canoni di bellezza delle top. E a 22 anni appena compiuti Kate Upton è una delle modelle più pagate e richieste del mondo. Grazie alle sue curve formose e tutte naturali.

E' la rivincita delle forme, morbide e abbondanti sui modelli quasi scheletrici, che hanno primeggiato negli ultimi tempi. La rivincita di un universo femminile curvy e naturale.

Ancora giovanissima la Upton, che ha festeggiato il 22mo compleanno pochi giorni fa, è già una star e negli ultimi tre anni ha collezionato solo successi e fama. Il suo jolly? Un seno prosperoso, che i bikini con i quali solitamente posa, a stento contengono, forme generose e curve morbide da modella "atipica" e burrosa.

Una sorta di pin up sui generis, con un corpo che parla da solo e che tutti vogliono. Da Sports Illustrated, di cui è stata reginetta per due edizioni di seguito, con tanto di cover, alle più importanti riviste di moda del mondo, e poi passerelle internazionali e persino un film, in questi giorni al cinema. "Tutte contro lui". Kate è inarrestabile e decisa prendersi di tutto e di più. A dispetto delle sue colleghe filiformi e quasi anoressiche. Di tempo ne ha quanto ne vuole.