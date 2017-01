Kate Moss scivola sulla buccia d'arancia

10:21 - Senza photoshop anche Kate Moss è una comune mortale. L'ex top model 41enne è stata immortalata a Saint Barts con tanto di cellulite sulle gambe, la stilista ha infatti passato la settimana al sole sullo yacht del tycoon sir Philip Green. Magra consolazione per chi rosica e da anni cerca di contrastare gli inestetismi delle pelle. Sapere che anche un'icona, trend setter, come lei possa averla "sorregge" quelle donne che se ne fanno un complesso.

La Moss non è l'unica vip a soffrire del cosiddetto effetto a buccia d'arancia. Tra le nostrane ci sono anche Cecilia Capriotti, Samantha De Grenet, Elena Santarelli, Valeria Golino, Valeria Marini e tante altre ancora. Grazie a questo fenomeno comune, magari, la cellulite inizierà a non essere più vista come un grave problema da abbattere. Intanto, la nostra Kate se ne infischia, e se la spassa godendosi il sole del Mar dei Caraibi con gli amici, senza figli e marito, ma con un misterioso biondino.