Kate Moss, capezzoli al vento in Brasile

14:05 - Tuffo in piscina e... via! Il pezzo sopra del costume scivola giù e i capezzoli sbucano irriverenti. Kate Moss colpisce ancora e, a quarant'anni appena compiuti, mostra le sue grazie senza alcuna inibizione. Fisico ancora da top, anche se l'età inizia a farsi sentire, Kate sembra serena mentre si gode le vacanze in Brasile con la figlia Lila Grace.

Bellissima, con i suoi soliti modi poco chic ma con quel savoir fair che dimostra tutto il suo innato, ma assai famoso, sex appeal, Kate sembra non curarsi affatto dello scherzetto che le sta giocando il suo bikini. A mollo nelle acque limpide, la Moss se la gode in piscina e, incurante dei paparazzi, continua a rilassarsi. Il suo seno, in fondo, non è certo un qualcosa di mai visto.



Quello che colpisce in questi scatti, però, è il lato materno della top che raramente viene immortalato dai fotografi. Abituati ai suoi eccessi e ai suoi servizi fotografici ad alto tasso erotico quella che emerge in questi scatti, invece, è un Kate piena di attenzioni verso la sua bambina. Eccola scattare con il suo iPhone mentre Lila Grace si mette in posa, mentre gioca a fare la modella imitando la mamma. In fondo, Kate, aveva appena qualche anno in più quando la fondatrice dell'agenzia di moda Storm la vide per la prima volta in un aeroporto di New York e decide di ingaggiarla. Buon sangue non mente...