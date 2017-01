Kate Middleton salta con le zeppe ai piedi

12:36 - Elegante e impeccabile, in un abitino blu riciclato (lo aveva già indossato nel 2011 e nel 2012, ndr), giacca e zeppe altissime Kate Middleton salta atleticamente tre lattine ai tradizionali Giochi del Commonwealth di Glasgow. L'ennesima prova di agilità e simpatia della bella duchessa di Cambridge, che ama mettersi... in gioco.

Durante la trasferta scozzese Kate Middleton e William d'Inghilterra si sono proprio divertiti. Oltre ad assistere alla varie prove della XX edizione dei Giochi del Commonwealth, manifestazione sportiva che ogni quattro anni tiene impegnati i migliori atleti dei Paesi dell'Unione, la coppia, notoriamente molto sportiva, ha tifato con entusiasmo, ma anche partecipato attivamente ad alcuni giochi.



Per Kate non è la prima volta. L'abbiamo vista impegnata a un tavolo di ping pong e poi in un campo di pallavolo. La bella duchessa ama mettersi in gioco e dar prova delle sue abilità sportive. E così eccola ad affrontare i giochi organizzati dall'Unicef per i bambini del Sud Africa. In forma smagliante, anzi fin troppo magra al punto da lasciare molti dubbi su una sua probabile seconda gravidanza, la moglie del principe William ha saltato come una ragazzina sul prato nel gioco dei "three tins", che consiste nel colpire tre lattine, correre poi al centro del campo e saltare infine sui barattoli per tre volte. Il tutto, per lei, restando in perfetto equilibrio sulle sue amate zeppe. Atletica, regale e sorridente... come sempre.