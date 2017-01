Kasia Smutniak, splendida e col pancino

12:05 - E' incinta, quasi al sesto mese, ed è più bella e radiosa che mai alla prima del cortometraggio Caserta Palace Dream. Kasia Smutniak sfoggia il suo pancino, già evidente, ma ancora timidamente celato dal total black dell'elegante abito lungo, mentre sfila sul red carpet del film di cui è protagonista.

Impegnatissima e felice la splendida attrice non fa in tempo a finire una produzione che subito ne comincia un'altra. E così dopo "Allacciate le cinture" rieccola dietro le telecamere nelle vesti di Maria Amalia di Sassonia, futura regina di Spagna, moglie di Carlo III e amore dell'architetto Luigi Vanvitelli, che ha progettato la Reggia di Caserta ispirandosi a Versailles.



Nel privato intanto si prepara alla sua seconda maternità accanto al suo nuovo compagno il produttore Domenico Procacci con cui ha una relazione da oltre un anno. Kasia, già mamma di Sophie, 9 anni, avuta con Pietro Taricone, il suo ex compagno morto nel 2010, partorirà a luglio. Non si sa nulla ancora del sesso del nascituro e i rumors sul nome già scelto per il bambino, lo stesso dell'ex compagno, sono tutte false, come ha dichiarato la stessa Smutniak: "Trovo di pessimo gusto queste insinuazioni gratuite. Comportamenti del genere giocano con il dolore". E di dolore Kasia ne ha già provato tanto. Adesso però sorride di nuovo, la vita va avanti e una nuova sta crescendo dentro di lei.