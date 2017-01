27 febbraio 2014 Kasia Smutniak è incinta: se sarà maschio potrebbe chiamarsi Pietro Dopo il grande dolore ora la gioia. Si allarga la famiglia per l'attrice e il compagno Domenico Procacci Tweet google 0 Invia ad un amico

11:21 - La conferma ufficiale della sua maternità, "annunciata" dal pancino sfoggiato sul palco di Sanremo, arriva dal suo entourage: Kasia Smutniak aspetta un bambino dal compagno Domenico Procacci. Una grande gioia, un momento felice per una coppia che non ha avuto paura dei giudizi e ha superato, insieme, un grande dolore. La morte di Pietro Taricone è un ricordo vivo ma lontano, ora Kasia è pronta a godersi appieno la sua nuova famiglia.

Dopo aver realizzato il sogno di Pietro e aver aperto aiutato i bambini nepalesi attraverso un'associazione che porta il suo nome, Kasia ha pensato al suo nuovo compagno e alla famiglia che hanno costruito insieme. Così, dopo qualche indiscrezione che aveva lasciato intendere che a lei piacessero le famiglie numerose, finalmente la coppia aspetta un bambino. Il produttore ora, è più amorevole che mai, come dimostrano le foto di "Visto" che lo ritraggono pieno di mille attenzioni.



Qualcuno vicino alla coppia mormora che, se fosse maschio, potrebbe chiamarsi proprio Pietro, ennesimo gesto d'amore da parte di Procacci che di Taricone era grande amico. "Domenico ha un equilibrio reale e profondo altrimenti non avrebbe l'umanità e l'intelligenza di comprendere che il dolore con cui convivo non toglie niente al nostro legame, e il nostro legame non toglie niente a quel dolore", aveva confessato l'attrice in un'intervista e questo ultimo gesto sarebbe solo un'altra conferma del loro forte legame. Dopo Sofia, figlia di Pietro, ci sarà un altro bambino ad allietare la vita della coppia e, a giudicare dal sorriso di Kasia alla kermesse sanremese, non poteva esserci notizia migliore.