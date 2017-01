Karolina Kurkova, set a luci rosse a Ibiza

12:51 - Il "camerino" è un boschetto riparato da occhi indiscreti... ma i paparazzi non si lasciano sfuggire il piccante bocconcino. Karolina Kurkova, super top model ceca, protagonista di tre edizioni del famoso Calendario Pirelli, inscena uno strip mozzafiato aiutata da un'assistente. Topless e slip ridottissimo per un cambio d'abito super hot e il set diventa a luci rosse...

La bionda modella mostra le sue curve da dieci e lode mentre, nascosta dalle siepi, si prepara per uno shooting fotografico ad Ibiza. Non si sa nulla di più, ma gli scatti di Donna al Top sono un vero spettacolo. La Kurkova fa una prova d'abito, mutandine stringate, lato B scultoreo e topless da levare il fiato. i paparazzi indugiano, lo strip è piccante. I flash si scatenano. Karolina però non ha proprio nulla da nascondere. A 30 anni, madre di un bambino di 5 e tra le top più pagate del mondo, secondo Forbes, la modella ceca, ex Angelo di Victoria's Secret e tra le più amate dal celebre fotografo Mario Testino, sembra una scultura dalle curve e dalle linee perfette.