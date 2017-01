Kakà, dopo i gol lo shopping con la moglie

12:10 - Momento d'oro per Ricardo Kakà, che con la doppietta all'Atalanta ha raggiunto i 101 gol in maglia rossonera e per festeggiare si dà ai saldi a braccetto con l'amata moglie Caroline Celico. A gonfie vele col pallone e anche con l'amore.

I due piccioncini passeggiano mano nella mano e a braccetto per le vie di Milano, prima una tappa in libreria e poi un giro senza meta precisa per negozi. Da settembre il calciatore brasiliano e la sua famiglia si sono trasferiti a Milano e non è raro veder marito e moglie insieme per le vie del centro. Alla bella Caroline piace lo shopping e Kakà non manca mai di accompagnarla. Un marito modello, oltre che un campione del pallone!