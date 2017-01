18 gennaio 2014 Johnny Depp e Amber Heard, è l'ora del fidanzamento ufficiale Secondo il settimanale "People", i due, che fanno coppia dal 2012, sono pronti a passare la vita insieme. E intanto hanno fatto la loro prima uscita pubblica Tweet google 0 Invia ad un amico

15:12 - Il fatto che quattro giorni fa fossero apparsi per la prima volta insieme ufficialmente a un evento pubblico, a Los Angeles, doveva far sospettare che qualcosa fosse cambiato. E infatti, secondo il settimanale "People", Johnny Depp e Amber Heard sono ora ufficialmente fidanzati. Già all'evento benefico losangelino lei aveva al dito un anello di diamanti che, nonostante gli sforzi per nasconderlo, non è passato inosservato.

I due si sono conosciuti nel 2011 sul set di "The Rum Diary" e, sia che la scintilla sia scoccata subito sia che ci abbia messo un po' di tempo, nulla è trapelato del loro feeling fino al giugno 2012, quando la storia di Depp con Vanessa Paradis è finita dopo 14 anni di amore e due figli.



Ma anche dopo allora la coppia ha fatto di tutto per tenersi lontano dai riflettori, al punto che, sebbene tutti sapessero che i due si frequentavano, la prima uscita ufficiale è stata fatta all'"Elysium Gala" settimana scorsa. Come proseguirà adesso? Le talpe di "People" giurano che i due sono felicissimi e sono pronti ad affrontare l'intera vita insieme. D'altro canto, sono entrambi belli, entrambi famosi, e, per aggiungere un tocco di pepe, Amber è pure bisessuale. Cosa chiedere di più?