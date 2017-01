Joanna Krupa, red carpet bollente senza intimo

10:38 - Joanna Krupa, quando si tratta di stupire, non ha certo bisogno di consigli. Abituati ai suoi siparietti sexy a Miami, quando delizia indossando micro-bikini che si spostano sempre al momento giusto, non c'è da stupirsi della sua mise da red carpet. Per una serata di beneficienza la Krupa ha osato con un vestito dalle trasparenze esagerate. Il dettaglio piccante? L'assenza di biancheria intima...

Seno in vista, quel tanto che basta per scatenare pensieri maliziosi, pizzo tattico che vela pancia e scivola fino in fondo allo spacco, la ricca ereditiera americano ha catalizzato su di sé tutti i flash. Sorridente, senza marito al seguito, Joanna si è scatenata al consueto party che si tiene a Los Angeles la sera prima della cerimonia dei Gremmy.



Insieme a lei altre starlette dello showbiz d'oltreoceano: eccole mentre scattano social facendo impazzire i loro follower. Non importa quanta stoffa abbia addosso, dalla piscina al red carpet la Krupa dimostra di essere sempre una bomba di sensualità.