Jennifer Nicole Lee perde il micro slip

11:38 - Il micro slip a cuore e un lato B dalle curve esplosive. Et voilà il siparietto piccante firmato Jennifer Nicole Lee. La bionda guru del fitness americano, nota conoscenza dei paparazzi di Miami, offre l'ennesimo spettacolino bollente dalla piscina di un Hotel. Il costume non contiene le sue forme e il sedere esce quasi allo scoperto.

In una pausa relax, in attesa della "Fitness World Conference", che si svolgerà a breve proprio a Miami, Jennifer Nicole Lee, creatrice del JNL Fusione Workout Method, un programma di fitness che va a ruba in America, si gode il sole della Florida. Un bagno in piscina e poi di nuovo al lavoro. Galeotto il micro slip che non contiene le sue forme prosperose ed è un attimo perché i flash immortalino il lato B quasi totalmente allo scoperto. Curvosa e scolpita la bionda modella si aggiusta il costume, ma coprirsi troppo non è nelle sue intenzioni. Come nascondere tutte quelle curve toniche e sode, che Jennifer ha ottenuto con anni di lavoro perdendo fino a 40 chili dopo la seconda gravidanza? Il risultato, irresistibilmente sexy, è da non perdere!