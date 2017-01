Jennifer Nicole Lee, guantoni e nudità

12:06 - La box non è mai stata così sexy. Jennifer Nicole Lee, guru del fitness americano, firma l'ennesimo shooting bollente. La bionda modella tutta curve scolpite e forme ad alto tasso di erotismo, posa nuda e copre le sue grazie solo con i guantoni che hai indosso. Sul ring a vincere il combattimento è senza dubbio lei.

Madre di due bambini Jennifer è diventata una vera icona del fitness sexy dopo aver perso 40 chili, presi durante le sue due gravidanze, agli inizi del 2000. Una vera e propria trasformazione da brutto anatroccolo a cigno provocante. Da allora il suo corpo è diventato una vera e propria opera d'arte, muscoli tonici, forme scolpite, curve seducenti.



E la modella non si è fermata qui. Oltre al corpo ha nutrito anche il business diventando una vera e propria regina del settore e mettendo a punto un programma di fitness il JNL che va a ruba e che le ha regalato e continua a regalarle fama, successo e tanti soldi. E non è tutto. La Nicole ha aperto e gestisce catene di palestre, ha pubblicato manuali, fondato due linee di abbigliamento e posato per svariati magazine, sfoggiando le sue strepitose curve. Che non manca mai di metter in mostra ovunque si trovi.