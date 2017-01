17 giugno 2014 Jennifer Lopez selfie "nature" e bikini Dopo la rottura con Casper Smart ricomincia da sé e da una vacanza in compagnia di mamma Guadalupe Tweet google 0 Invia ad un amico

12:41 - Non ha paura di non piacere Jennifer Lopez e così osa... postando un selfie senza trucco e cinguettando: "No makeup day! #realface #trueselfie #iwokeuplikethis". La star internazionale della pop music si sveglia così, bellissima, con gli occhi da cerbiatto in primo piano. Dopo la rottura con Casper Smart la cantante vuole ricominciare da sé e così... Eccola godersi qualche giorno di relax insieme a mamma Guadalupe.

In fondo si sa, bikini e coccole con gli amici sono il migliore dei rimedi per il mal d'amore. La storia con il toyboy ballerino di 16 anni più giovane di lei è finita qualche settimana fa perché, secondo il comunicato ufficiale, "la loro relazione aveva semplicemente fatto il suo corso". Ma non sono certo passati inosservati i rumors che parlavano di un presunto flirt di Casper con la transessuale Sofia Vissa...



JLo glissa, lascia parlare e non risponde. Si concentra su se stessa, sul suo successo, sul suo nuovo e decimo album, "A.K.A.", che esce oggi. Dopo lo show per l'apertura dei Mondiali di Rio, dove oltre alla voce ha sfoggiato le sue curve mozzafiato, la bellezza latina ha deciso di concedersi un po' di relax. Anche se l'amore non sembra essere dalla sua parte - tre matrimoni falliti alle spalle e relazioni importanti senza lieto fine - Jennifer Lopez ritrova il sorriso ripartendo dalle piccole cose importanti, come la famiglia. E il tempo passato con gli amici. In una recente intervista aveva confessato: "Mi sento bene, come quando avevo 28 anni. Anzi, Non mi sono mai sentita meglio. Quando ero una ventenne non ero molto sicura di me stessa, adesso invece posso dire: "Se cado, cosa faccio? Ovviamente, mi rialzo!".