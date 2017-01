Jennifer Lopez in rosa, sbuca il copricapezzolo

12:17 - Instancabile e sempre super sexy, Jennifer Lopez, dopo la sua performance per la cerimonia d'apertura dei Mondiali di calcio in Brasile, ha festeggiato l'uscita dle suo nuovo album entusiasmando i fan grazie a un abito rosa dal quale sbucava il seno. Fasciatissima ed estremamente sensuale, lato B incorniciato da una cerniera e décolleté fasciato a malapena dal tessuto, Jlo si è pure lasciata sfuggire un (copri)capezzolo.

Prima ha brindato in famiglia, poi è corsa in discoteca per il lancio del nuovo album Aka. Bellissima e seducente ha indossato un abito che sottolineava la sua silhouette dalle curve da sballo. Bustino stretto e niente biancheria ma solo un copricapezzolo che fa capolino quando la cantante alza le braccia in aria. Con una mise così sexy basta poco per attirare flash e complimenti...