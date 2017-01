Irina Shayk seminuda su Maxim

09:48 - Irina Shayk si spoglia per la cover di Maxim. Le braccia a coprire il seno, gli occhi azzurri come l'acqua cristallina in cui è immersa e uno sguardo che vale più di mille parole. Tra un impegno di lavoro e l'altro, ogni tanto c'è anche una foto con il fidanzato Cristiano Ronaldo. Nonostante i rumors la modella ha smentito ogni possibile crisi: "Non ci curiamo delle chiacchiere".

"Non mi interessa l'opinione altrui. E nemmeno a Cristiano. Qualcuno ti ama, altri ti odiano. Devi essere forte". Liquida così la questione Ronaldo e i presunti rumors che li danno in crisi da diverso tempo. In effetti, guardando i social, la Shayk è spesso attorniata da uomini aitanti e poco vestiti e del giocatore del Real Madrid non c'è quasi mai traccia... Irina allontana le voci e distrae i suoi fan... spogliandosi.



Nuda, o quasi, per Maxim Usa, la modella russa è splendida mentre si improvvisa sirena nelle acque esotiche e cristalline in cui l'ha immortalata il fotografo Russel James. Un ultimo tuffo prima del debutto sul grande schermo, visto è uscito negli States "Hercules - Il guerriero" dove Irina interpreterà il ruolo della bella e sexy Megara. Delle curve così, in alta risoluzione, sono un panorama da non perdere...