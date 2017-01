Irina Shayk, fronte e retro da... top

11:58 - Bellissima, ammaliante, maliziosa quanto basta, sorridente e provocante... Le foto social di Irina Shayk sono una girandola di emozioni. Sopratutto per i suoi follower che la vedono sempre in pose e scatti molto sexy. Abitini sensuali, scollature intriganti e un lato B decisamente da copertina la modella russa regala momenti social decisamente... indimenticabili.

Come sempre, gli scatti con il calciatore del Real Madrid, languono ma c'è da dire che non se ne sente la mancanza. La Shayk, infatti, cinguetta spesso in compagnia di amici in serate divertenti che la vedono sempre protagonista. Bella, sensuale, provocante... Come lo scatto mentre gioca con la cerniera del corpetto di pelle o quella davanti allo specchio in culotte, dove l'occhio cade immancabilmente sul suo perfetto lato B.



Saranno le labbra carnose, la sua indiscutibile bellezza o quel modo "semplice" di mettersi in mostra... Quel che è certo, però, è che Irina si conferma una delle donne più belle di sempre. Che abbracci una borsa o il suo aitante fidanzato il risultato non cambia: lei è sempre irresistibile.