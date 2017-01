Irina Shayk, forme esplosive ai Gala Spa Awards

11:55 - Che fosse bella si sapeva già ma il premio conferitole ai Gala Spa Awards non fa altro che confermarlo. Irina Shayk, wag di fama internazionale e modella dalla forme strepitose, si gode la sua vittoria mentre cinguetta su Facebook le foto del suo look mozzafiato.

Décolleté fasciato in un abito che lascia poco all'immaginazione, Irina in Germani oltre alla statuetta conquista anche tutti i flash dei fotografi. Dopo essersi fatta vedere sugli spalti insieme al suo bel Ronaldo, la Shayk è ritornata ai suoi impegni di lavoro, sempre più fitti. Oltre ai soliti shooting e alle copertine, tra poco debutterà al cinema con "Hercules" dove interpreterà Megara, la moglie dell'eroe greco. Niente male per la giovane wag: con un corpo così non ha certo bisogno del suo "Balon d'Or" per fare carriera.



Per completare questo quadretto perfetto mancano solo i fiori d'arancio ma il giocatore del Real Madrid sembra fare orecchie da mercante. Intanto la Shayk sfoglia riviste a tema e posta foto sempre più sensuali: a buon intenditor...