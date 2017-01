Irina Shayk, bomba sexy in due pezzi

13:44 - Prima di debuttare al cinema, esplode sui social con tutta la sua bellezza. Irina Shayk è in vacanza con Cristiano Ronaldo, il calciatore portoghese con cui è fidanzata da quattro anni, e posta sul suo profilo social scatti mozzafiato che la ritraggono in bikini stesa sul lettino a prendere il sole. Esplosiva e infinitamente bella, la Shayk si fa un selfie anche con Ronaldo.

Tra meno di un mese vedremo la modella russa sul grande schermo per la prima volta. La Shayk vestirà i panni di Megara, la donna di cui è innamorato Ercole, nel film “Hercules – Il guerriero” di Brett Rathner. In attesa di vederla nelle scene più piccanti della pellicola, Irina dà un assaggio della sua prorompenza e sex appeal in bikini. Una mossa ben pensata da Irina che, prima di entrare nel mondo della moda, ha studiato marketing e sa bene come far fruttare al massimo la sua immagine. Follower a bocca aperta davanti allo scorcio sensuale dalle vacanze. Non resta che sognare visto che basta scorrere qualche foto e compare subito l'aitante calciatore portoghese in posa con la sua bella.