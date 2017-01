Irina Shayk alla partita di basket senza reggiseno

11:06 - Siparietto piccante per la bellissima Irina Shayk. La sexy modella russa surriscalda gli spalti durante la partita di basket tra Real Madrid e CSK Mosca e catalizza i flash dei paparazzi con la sua camicetta sbottonata e il seno quasi a vista.

La splendida top è insieme al fidanzato Cristiano Ronaldo e ad alcuni amici. Look sportivo e lunghi capelli scuri. Ma soprattutto camicia di jeans con scollatura ad alto tasso di erotismo. Sotto: niente reggiseno. I fotografi non si lasciano sfuggire il momento bollente. E mentre Irina si alza, a fine partita, immortalano le nudità seducenti della modella.



Lei però non si scompone, la sua attenzione è tutta per il suo Cristiano Ronaldo. La loro love story, che dura ormai da 4 anni, procede a gonfie vele e quando sono insieme tra i due scattano sempre tenerezze, sguardi complici e amore tangibile. "Perché mai dovrei guardare un altro", ha detto la Shayk al magazine tedesco Gala: "Cristiano ha un fisico straordinario. Ha tutto ciò che mi serve e quindi non sono soggetta a nessun tipo di tentazioni". Una tentazione in realtà, per chiunque se la trovi di fronte, è lei, un capolavoro di bellezza e perfezione.