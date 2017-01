Incontenibile estate, le vip prese di petto

11:45 - La loro voglia d'estate è incontenibile, i loro décolleté... anche. Sdraiate sotto il solleone come Aida Yespica e Alessia Marcuzzi oppure in pose da dive come Cristina Buccino e Silvia Abbate, le bellissime dello showbiz italiano esprimono tutta la loro "esplosiva" sensualità in bikini.

Alessia a Miami con la sua "happy family", la piccola Mia (figlia di Francesco Facchinetti) e Tommaso (figlio di Simone Inzaghi) sprizza gioia da tutti i pori e posta scatti nuovi ogni giorno: "Paradise" cinguetta stesa su una bianca spiaggia in bikini sfoggiando le sue curve sexy e il florido décolleté. Aida posta uno scatto delle sue forme scultoree sdraiata su un telo sulla Playa Levante di Formentera e il sensualissimo seno sembra sul punto di esplodere, a stento contenuto nella fascia del reggiseno.



Posa da diva per Cristina Buccino, ex di Claudio D'Alessio, che si lascia baciare dal sole in mezzo a un prato in Sardegna, bellissima e sexy in un costume intero che sottolinea il prosperoso décolleté. Per Joanna Krupa, modella e attrice polacca sideboob mozzafiato in bikini a stelle e strisce e selfie al lato A da Marina di Pietrasanta e dall'isola greca di Mykonos per Silvia Abbate, che ovunque si trovi non smette mai di cinguettare e postare scatti bollenti.



Chiude la passerella di seni bombastici l'inimitabile e irresistibile Barbara d'Urso in uno dei suoi autoscatti preferiti: bacio e décolleté in primo piano.