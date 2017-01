In primavera sbocciano le nuove coppie Vip

12:10 - Fioriscono gli amori a primavera, quelli già colpiti dalla freccia di cupido in inverno sono pronti all'impollinazione, quelli appena sbocciati aquisiscono forma e colore. Il 2014 infatti è l'anno dell'amore. Tra le coppie vip che più fanno parlare di sé nelle pagine di gossip troviamo in prima fila gli affiatati Canalis-Perri, gli appena nati Minetti-D'Alessio Jr.

Dietro ci sono tutti gli altri: i passionali Flavia Vento e Marc Prato, gli innamorati Costanza Caracciolo e Primo Reggiani, ma anche Stefano Accorsi e Bianca Vitali, sempre insieme. Per la Pandolfi e De Angelis è tutta questione di sguardi, avvistati sul red carpet del film "Tutta colpa di Freud" si lanciavano occhiate d'intesa e di complicità. Non mancano nell'elenco Alessandro Preziosi, completamente stregato dalla bocconiana Greta Carandini, e la sua ex Vittoria Puccini, che ora se la intende con il noto direttore della fotografia Fabrizio Lucci.



I più social dopo Eli e Brian sono sicuramente Cecilia Capriotti e Gianluca Mobilia, che tempestano di foto i loro Instagram, ma anche Guè Pequeno e Natalia Bush, sempre abbracciati, Melita Toniolo e Andrea Catavolo e i giocherelloni Raffaella Fico e Gianluca Tozzi. Più sfuggenti ai fotografi dei paparazzi, invece, Giulia Calcaterra e Luca Baronchelli e Francesca Fioretti e Davide Astori. Ma chissà quanto durerà l'aria di primavera e chi resisterà all'estate. Nell'eternità dell'amore ci si spera sempre, ma non ci si scommette quasi mai.