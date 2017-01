Ilary Blasi, altro che cellulite! Guarda che panorama per Francesco Totti

09:26 - A Sabaudia vanno in scena le “Totti-vacanze” con il capitano della Roma impegnato sia a palleggiare sulla spiaggia con i figli sia a scrutare il panorama mozzafiato che gli sta accanto. Eccolo infatti steso sul lettino ricevere le coccole e le attenzioni di Ilary Blasi. La showgirl mostra glutei sodi e ventre piatto. Qualche giorno fa in un'intervista aveva detto: “Non scendo in spiaggia coperta, sto bene così”.

Eppure i paparazzi la seguono ovunque pronti a pizzicarne ogni dettaglio. “Mi fanno le foto così da vicino che si vede (la cellulite, ndr) che avrò tra tre anni” ironizza lei. Ma a ben guardare gli scatti sul bagnasciuga il suo fisico è proprio perfetto e l'armonia con il calciatore è evidente. I due si occupano dei figli, ma si ritagliano anche dei momenti di intimità sotto l'ombrellone.



Sposati dal 2005 Ilary e Francesco, che hanno due figli Chanel e Christian, si godono la tintarella e si rilassano in vista delle prossime fatiche, l'uno sul campo, l'altra in tv. Belli, abbronzati e felici sembrano proprio pronti per un “campionato” da giocare alla grande.