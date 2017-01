6 agosto 2014 Ilaria D'Amico si mette "in riga"per Gigi Buffon La nuova compagna del calciatore in bikini è uno schianto. Guarda le somiglianze con la ex Alena Seredova Tweet google 0 Invia ad un amico

10:05 - More, sexy, sensuali e dalle curve bombastiche. Ilaria d'Amico e Alena Seredova hanno fatto perdere la testa a Gigi Buffon, prima la modella poi la conduttrice di Sky. E a confrontarle sono molti i tratti in comune, fisicamente. Eccole in bikini, entrambe a righe, per una sfilata sulle pagine di Chi. La D'Amico è stata paparazzata in Sardegna, dopo la minivacanza con il portierone.

Ilaria è sicuramente la cover girl dell'estate. Fisico perfetto da mozzare il fiato, la giornalista è volata a Porto San Paolo dopo la crociera romantica con Gigi, per riabbracciare il figlio Pietro. Il calciatore è impegnato con la Juve e Ilaria si rilassa in spiaggia mostrando le sue curve davanti ai flash.



L'avevamo vista al largo con Gigi tra baci, abbracci e passione alle stelle. La ritroviamo tra le braccia del piccolo Pietro, mentre si diverte a fare la mamma tra giochi d'acqua e bagni di sole. Bikini a righe rosso e bianco, occhialoni da sole e chioma sciolta sulle spalle, la conduttrice tv è davvero da dieci e lode. Non è da meno Alena, la ex di Gigi, che con il bikini a righe mostra il suo strepitoso fondoschiena e volta le spalle al passato.