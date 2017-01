14 marzo 2014 Ilaria D'Amico, per lei esiste un solo... ometto: suo figlio Pietro La giornalista si lascia i gossip alle spalle e gioca al parco come una bambina Tweet google 0 Invia ad un amico

10:33 - Della sua vita privata non parla e tanto meno del presunto flirt con Gigi Buffon, che le è stato attribuito e che ha scatenato un bel putiferio mediatico. L'unico "uomo" della sua vita, al momento sembra essere il figlio Pietro, 4 anni, con cui gioca e si diverte in un parco milanese. Ilaria D'Amico rifugge gossip e paparazzi e al momento sembra più single che mai. Del portiere juventino non sembra esserci traccia nella sua vita.

E ai rumors e pettegolezzi la bella giornalista si oppone con i fatti e un radioso sorriso, mentre guida una motoretta insieme al suo Pietro. Paparazzata in centro a Milano poi, la D'Amico si sottrae ai flash prendendo un taxi al volo e lasciando tutti con un pugno di mosche. Insomma il messaggio sembra chiaro, Ilaria vuole essere lasciata in pace e soprattutto vuole dimostrare che la sua vita prosegue, il gossip non la tocca e non la riguarda. Dell'ex compagno, Rocco Attisani, nemmeno l'ombra. La loro storia sarebbe finita ben prima che cominciasse il caso Buffon e che il nome della D'Amico venisse legato al portiere con insistente malizia. Intanto anche Alena Seredova continua la sua vita senza far caso ai pettegolezzi e se la spassa in montagna con i figli. Senza Buffon però. Assente sia nella vita della D'Amico, sia in quella della Seredova. Da questo pasticciaccio sembrano essere usciti tutti più single che mai.