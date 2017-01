Ilaria D'Amico, occhi stanchi e faccia sbattuta

12:32 - Occhi stanchi, faccia sbattuta, capelli raccolti alla bell'e meglio e cuffiette alle orecchie. Ilaria D'Amico sembra non aver reagito benissimo ai rumors che la riguardano. Dopo Gigi Buffon, che lascia la casa di famiglia, ecco che ricompare la conduttrice. Niente ex né bambino attorno a lei, solo un'amica con cui fare shopping anche se non sembra proprio dell'umore giusto...

Paparazzata in centro a Milano, la D'Amico sembra non fare caso ai fotografi, tutta intenta ad ascoltare musica e a guardare le scarpe intorno a lei anche se lo sguardo assente e un po' preoccupato lascia intendere che non stia passando proprio un momento bellissimo. Dopo tutta la bagarre scoppiata per il caso Buffon il suo nome è sempre più insistentemente legato a quello del capitano della Juve anche se nessuno dei due ha mai confermato la liaison.



Lei, dopo la fine del matrimonio con Rocco Attisani si professa single e alle telecamere di Striscia aveva confessato: "Sono una pessima marcatrice", incassando con stile il suo tapiro. Eppure... Gli obiettivi non la perdono di vista un minuto e viene da chiedersi se, una volta lasciata l'amica e seminato chi di dovere, non abbia un altro appuntamento... questa volta decisamente più galante.