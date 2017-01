Ilaria D'Amico, dopo Buffon torna da Rocco

12:34 - Prima l'incontro d'amore con Gigi Buffon, alla vigilia della sua partenza per il Brasile, poi per Ilaria D'Amico reunion di famiglia. Una passeggiata in centro a Milano con la mamma e quindi a prendere il figlio a scuola accompagnata dall'ex compagno Rocco Attisani. Come se nulla fosse successo...

E invece di cose ne sono successe tante. E la bella giornalista di Sky ne è una delle protagoniste principali. La sua relazione con Gigi Buffon, ormai "consensualmente separato" da Alena Seredova, non è più un segreto per nessuno, e la breve fuga d'amore dei due prima della partenza di lui per i Mondiali, è l'ennesima prova. Tuttavia né la D'Amico né tanto meno Buffon hanno mai confermato nulla e il gossip è tutta opera del certosino lavoro di "spionaggio" degli accorti paparazzi. La sexy giornalista dal canto suo, non ha cambiato di una virgola le sue abitudini di vita. Sarà per il bene del figlio, sarà per salvare le apparenze ma, davanti alla scuola, per l'ultimo giorno, a prendere il figlio Ilaria c'è andata con l'ex fidanzato Rocco, con cui si mormora di crisi da tempo, ma che è sempre al suo fianco. Il doppio gioco della D'Amico per ora funziona alla perfezione.