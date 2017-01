Il serpente molestatore di Mario Balotelli

00:28 - E' un pozzo senza fine di ispirazione delle testate di gossip. Stiamo parlando di Mario Balotelli che è in vacanza con la futura sposa Fanny Neguesha. E da Miami invia un video ai suoi milioni di followers su instagram (tra cui noi). E cosa c'è in queste immagini? Vediamo la sua fidanzata difendersi da un serpentone un po' troppo audace sotto la sua gonna.

Mario Balotelli e Fanny oltre a visitare le note spiagge della Florida hanno deciso di passare un pomeriggio in zoo. Uno zoo particolare visto che è dedicato ai rettili. E così, tra un rospo gigante e qualche coccodrillo, ecco che spunta un bel video con protagonista proprio Fanny Neguesha.



Ugualmente interessante il co-protagonista del video, un bell'esemplare di serpente albino. Una bestia di almeno tre metri, posizionata sulla spalla della modella da un inserviente. Il serpentone, però, curioso di natura, va a infilare la testa in posti a lui ignoti. Dove? Lo dice la stessa Fanny: "Mi si va a infilare...". Non ve lo sveliamo, guardate il video.