Il ct ha deciso: la Nazionale inglese resterà senza sesso

14:08 - Roy Hodgson, ct della nazionale inglese, ha deciso. Niente sesso durante il ritiro di preparazione dei mondiali in Brasile. Non un vero e proprio divieto ma nessuna spesa extra è pensata per le mogli e fidanzate, dei giocatori inglesi. A guidare l'opposizione alle wags è stato il capitano dell'Inghilterra Steven Gerrard che ne ha sposata una. Un mese o due di celibato non possono nuocere a nessuno...

Hodgson teme che i suoi giocatori abbiano troppe distrazioni e l'Inghilterra, quest'anno, ci tiene a fare bella figura. Così il ct, supportato dalla federcalcio di Londra, ha incoraggiato i suoi uomini a lasciare le loro aitanti compagne a casa. Almeno durante la preparazione. Ma se il capitano è deciso non si può dire lo stesso dei suoi compagni di squadra. In fondo, le wags inglesi, sono davvero belle. E si sa, quando il gatto non c'è...