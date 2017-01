Il Calendario delle Studentesse in difesa delle donne

13:57 - Nello scatto di Agosto una donna mediorientale taglia il velo in segno di ribellione ai vincoli religiosi, a novembre tre ragazze in topless dicono no alla condizione della donna oggetto, a settembre si mostrano tutte nude piene di scritte sulla pelle. Arriva l'edizione 2014 del Calendario delle Studentesse, 12 scatti "forti", realizzati da importanti fotografi, contro la violenza alle donne.

"Ilcoraggioèdonna" il titolo, un tema delicato quanto attuale, che le 20 studentesse affrontano però con un piglio positivo e battagliero. Mese dopo mese le protagoniste del calendario rappresentano infatti donne energiche, provocatorie, coraggiose e determinate a sovvertire luoghi comuni e stereotipi, che le vogliono suddite passive e vittime della violenza maschile.



E così eccole nei panni delle russe Pussy Riot, con le forbici in mano mentre tagliano il niquab, con il corpo coperto di scritte come "dignità", coraggio", "rinascita". "Non sono la bambola di nessuno" recita il mese di novembre, "La paura ti rende prigioniera, la speranza può renderti libera" quello di dicembre. Un calendario insomma che reclama giustizia e rispetto per la condizione della donna, pilastro fondamentale su cui costruire una società civile.