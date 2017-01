Ieri come oggi, riconoscete la presentatrice?

10:32 - “Rivedere le foto del passato mi fa tenerezza” cinguetta la mora conduttrice che da quando aveva 17 anni ne ha fatta di strada. Stretta in un body di pizzo sangallo che lascia scoperto il décolleté mostra uno sguardo intrigante e malizioso. Per lei il tempo pare non passare e ancora oggi ha lo stesso viso affascinante e attraente, labbra carnose, occhi intensi e capelli lunghi. Avete riconosciuto Paola Perego?

Posta sul suo profilo Instagram l'immagine posata di quando aveva 17 anni e ricorda con nostalgia. Proprio a 17 anni la Perego ha debuttato in tv come valletta in una rete locale, la sua carriera era iniziata un anno prima come indossatrice. Dal 1984 è partita la sua carriera di presentatrice e da allora è stato un successo dopo l'altro.



Paola ama fotografarsi e i suoi selfie in camerino o davanti alla telecamera sono una raccolta di outfit eleganti e raffinati, modaioli e sensuali. Scatta con gli amici o con i figli, in casa o in sala trucco, mostrandosi in diverse sfaccettature per compiacere ai fan.