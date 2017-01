I primi scatti di una bionda

10:33 - Capelli arruffati e biondissimi, occhioni da cerbiatto di un bellissimo azzurro e un'espressione un po' seria, questa piccolina dimostra di avere già la stoffa della diva. Dai primi giri in moto agli stacchetti sul bancone di Striscia la Notizia il passo è stato breve e la bionda salentina cinguetta enigmatica:"Chi è?!? Somiglia molto a Jamie...". Si apre così l'album di famiglia di Maddalena Corvaglia...

In effetti la chioma bionda della piccola Jamie, figlia dell'ex velina e del chitarrista Stef Burns, ricorda quella della mamma. La Corvaglia, attivissima sui social, condivide con i fan qualche scatto dal passato. Diciottenne sulla sua prima moto, Maddalena dimostra già un notevole sex appeal tanto che, appena un anno dopo, sarà scelta per essere la bionda del bancone più famoso d'Italia, in compagnia di quella che diventerà una delle sue migliori amiche, Elisabetta Canalis.



Un tuffo nel passato ma, c'è da dire, la salentina si mantiene in ottima forma anche ora. Bella, raggiante ed in splendida forma, non ha nulla da invidiare agli scatti di qualche anno fa. D'altronde basta guardare la foto che la ritrae bambina per capire che la bellezza è qualcosa che le appartiene da sempre...