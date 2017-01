Hugh Jackman, turista irriconoscibile a Firenze

14:33 - Chi avrebbe potuto riconoscerlo? Hugh Jackman è in vacanza in Italia, a Firenze insieme alla moglie Deborra Lee Furness, ma difficilmente i fiorentini lo riconosceranno mentre gira per le vie della città in bicicletta. Lui posta selfie con il suo nuovo look di scena, testa rasata e lunga barba nera. Già perché sta girando "Pan", la versione cinematografica di Peter Pan (nelle sale a giugno 2015), in cui impersona il pirata Barbanera.

Jackman si fotografa con Arno e Ponte Vecchio sullo sfondo e si diverte a scattare selfie da villeggiatura. Caschetto in testa per le sue pedalate mattutine e una tazzina di buon caffè in mano Hugh pare proprio un turista qualunque.