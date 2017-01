Hugh Grant, tre figli in quindici mesi

17:15 - Hugh Grant è di nuovo papà. L'attore, noto per la sua vita sentimentale movimentata, ha avuto tre figli in soli quindici mesi e con due donne diverse. Dopo i due nati dalla relazione con Tinglan Hong si aggiunge un altro maschietto, figlio della liason con la produttrice Anna Elisabet Eberstein.

Stando a quanto riportato dal tabloid inglese "Sun", l'attore avrebbe provato a tenere nascosta la paternità ma a tradirlo sarebbe stato proprio il certificato di nascita del piccolo che riporta il suo nome. L'attore britannico, oltre a Tabitha avuta nel 2011 e Felix, nato nel 2012, sarebbe riuscito ad aggiungere nell'intervallo di tempo un altro bebè, quello con la Eberstein, nato appena tre mesi dopo il secondo figlio avuto con la Hong.



"Anna viene supportata in ogni modo da Hugh. Vive in una casa confortevole e sa bene che lui c'è sempre per lei", ha raccontato una fonte vicina all'attore che sta già provvedendo a sostenere economicamente il bambino.