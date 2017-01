Heidi Klum, topless e toy boy

12:24 - L'amore rende giovani e fa fare pazzie. Così, Heidi Klum, si mette in topless e si lascia coccolare nelle acque di Tulum dal suo nuovo toy boy Vito Schnabel. Sorridente e disinibita come non si vedeva da tempo, la top model sembra proprio innamorata mentre lui, da vero tombeur de femmes, si gode sereno la sua nuova conquista.

La stilista e il mercante d'arte si frequentano da circa due mesi, da quando Heidi Klum ha deciso di chiudere la relazione con la guardia del corpo Martin Kristen. Dopo la vacanza a Parigi, dove erano stati ben attenti a non farsi pizzicare dai paparazzi, ecco la loro prima uscita ufficiale. Meta esotica, relax, corpi seminudi e tante coccole: niente di meglio per inaugurare l'inizio della loro storia d'amore. Con lui la Klum ritorna ragazzina, seno in mostra e bikini striminzito, per esibire ancora una volta quel corpo perfetto che a, quasi 41 anni, sembra non subire alcun cedimento.



Schnabel, ventisette anni e una serie di flirt con donne mature e famose, da Demi Moore a Elle Macpherson, non vanta certo una forma fisica all'altezza della modella eppure la Klum non sembra farci caso, nonostante fosse abituata ai corpi aitanti di Seal e dell'ex bodyguard. La pancetta del giovane fidanzato è solo un dettaglio, per di più trascurabile. In fondo, l'amore, è cieco...